29 % من المواطنين يمشون 10 آلاف خطوة في اليوم

تواصل – فريق التحرير:

كشف استطلاع أجرته وزارة الصحة، أن 29% من المواطنين «نحو الثلث» يمشون 10 آلاف خطوة في اليوم، بينما يمشي 22% منهم 8 آلاف خطوة، فيما يكتفي 50% من الذين استُطلعت آراؤهم بالمشي 5 آلاف خطوة كل يوم.

وعبر موقع «عش بصحة» على تويتر ، نصحت الوزارة بممارسة الرياضة لدعم الصحة، خاصة كرة القدم، إذ أكدت أن ممارسة كرة القدم تؤثر إيجابيًا على الوظائف القلبية التنفسية، والتناسق الحركي والتوازن الجسدي، إضافة إلى كثافة العظام والوظائف العضلية.

تأخير ممارسة المشي أثناء الصيام

كانت الوزارة قد نصحت من يرغبون في ممارسة المشي أثناء الصيام بتأخير ممارسة المشي بحيث يتم الانتهاء منه قبيل أذان المغرب.

وأكدت الوزارة على ضرورة اختيار المكان المناسب لممارسة المشي حتى لا تصاب بالتعب الشديد والجفاف، مع ضرورة أن تتوقف عن المشي عند الشعور بالدوار أو الإرهاق الشديد، أو صعوبة التنفس.

ونصحت الوزارة بتجنب مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة، مع ضرورة أخذ الحذر أثناء المشي لتجنب السقوط.

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