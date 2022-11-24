وزارة التعليم تعلن بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث 2024/2023

تواصل – فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مسار التميّز للابتعاث 2024/2023، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنسخته الثالثة؛ بتخصصات جديدة لخدمة التنمية ووظائف المستقبل.

ويستهدف المسار حملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس (للجنسين)، وتمكينهم من الالتحاق بأفضل (70 جامعة) حول العالم، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

المراحل التي يستهدفها المسار

– مرحلة البكالوريوس.

-مرحلة الماجستير.

-مرحلة الدكتوراه.

الدول المتاحة

-أمريكا

-أستراليا

-بريطانيا

-سويسرا

-هولندا

-الصين

-اليابان

-فرنسا

-الدنمارك

-سنغافورة

– كوريا

-ألمانيا

-السويد

-بلجيكا

أهداف مسار التميز للابتعاث

-تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.

-رفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات.

-الابتعاث إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة.

-وجود تخصصات جديدة ومتنوعة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر وتدعم كافة قطاعات المملكة الواعدة.

-الإسهام في بناء مجتمع حيوي ورفع مستوى جودة الحياة.

-بناء وطن طموح بإنتاجه ومنجزاته وداعمًا لمسؤولية مواطنيه في المبادرة وإيجاد الفرص بما يحقق تطلعات المملكة في المرحلة القادمة.

الشروط العامة للابتعاث

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات، والمؤسسات التعليمية المحددة؛ وذلك للحصول على درجات (البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه)، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذيًا، وألاّ يكون القبول من برنامج يقدم من الكليات المهنية college of professional studies أو كليات التعليم المستمر college of continuing education، ويسري ذلك على البرامج المشابهة المقدمة من الكلية الأساسية في المؤسسة التعليمية.

-أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيس للمؤسسة التعليمية.

-الانتظام في الدراسة.

-معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجًا من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

-أن تكون وثائق المتقدم مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

-يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.

-اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.

متطلبات التقديم والوثائق المطلوبة

-صورة جواز سفر للمتقدم ساري المفعول.

-العنوان الوطني المسجل.

-صورة شهادة المؤهل السابق، وشهادة المعادلة، إذا كانت من خارج المملكة.

-خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضحًا فيه التخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة، واسم الجامعة.

-صورة من السجل الأكاديمي، وخطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة البدء في الدراسة.

-عند وجود مرافقين، صور وثائق المرافقين (سجل الأسرة و جواز السفر) كلها سارية المفعول.

التقديم

متاح الآن، ويستمر حتى يوم الجمعة بتاريخ 1444/10/15هـ (الموافق 2023/5/5م).

النتائج

تُعلن النتائج ابتداءً من شهر يونيو 2023 حيث سيتم إقفال باب التسجيل والمفاضلة وستصل النتيجة عبر حساب المتقدم في سفير.

رابط التقديم ( اضغط هنا )

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