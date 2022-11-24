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الصادرات غير النفطية تقفز إلى 21.6 مليار ريال في سبتمبر

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الصادرات غير النفطية تقفز إلى 21.6 مليار ريال في سبتمبر

الصادرات غير النفطية تقفز إلى 21.6 مليار ريال في سبتمبر

الصادرات غير النفطية تقفز إلى 21.6 مليار ريال في سبتمبر
٠٩:٤٠:٠٢ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا خلال شهر سبتمبر الماضي لتبلغ 21.6 مليار ريال مسجله نموًا بلغ 9.7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 19.7 مليار ريال في سبتمبر من عام 2021، لا تشمل البضائع المعاد تصديرها.

وبذلك تكون الصادرات غير النفطية قد نمت على أساس سنوي وللشهر الحادي والعشرين.

78.4 مليار ريال قيمة الصادرات غير النفطية

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 78.4 مليار ريال مسجله نموا بلغ 13.1 في المئة.

وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.

وخلال العام الماضي، سجلت المملكة مستوى تاريخيًا في صادراتها غير النفطية، وذلك بعدما بلغت نحو 277.5 مليار ريال.

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