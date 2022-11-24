عاجل.. أمطار غزيرة على جدة و«الأرصاد» يعلن رفع الحالة إلى تحذير (فيديو)

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شهدت مدينة جدة، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها، وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

وقال متحدث الأرصاد: إنه تم رفع درجة الحالة إلى تحذير، حيث يشهد شمال جدة هطول أمطار غزيرة.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمطار المتساقطة على المدينة، بمشاركة للفيديوهات والصور المعبرة عن الحالة المطرية والأجواء الشتوية الرائعة التي تحتفي بها جدة الآن.

ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع

وفي حي الحمرة جنوب جدة، تساقطت الأمطار بكثافة، وارتفع منسوب مياه الأمطار في شوارع أحياء أخرى ما أدى إلى توقف الحركة في بعض الشوارع.

مع تحذيرات مركز الأرصاد والدفاع المدني من تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة، حيث وجب على الجميع وخاصة السائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

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