حفاظًا على سلامة الجميع.. أهم 13 نصيحة للقيادة أثناء الأمطار

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مع تحذيرات مركز الأرصاد والدفاع المدني من تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة، وجب على الجميع وخاصة السائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

وحسب «طقس العرب»، فإن قيادة السيارة تحت المطر، خاصة عندما يكون غزيرًا، يحتاج فيه الجميع إلى الكثير من الحذر، فقد يكون أمرًا صعبًا لا يُتقنه الكثير ولا يعلمون أهم المحاذير التي يجب أن يتجنبوها خلال القيادة.

أهم 13 نصيحة للقيادة أثناء الأمطار

ووسط هذه التقلبات الجوية المؤثرة على مناطق مختلفة، فقد وجه خبراء الطقس نصائح مهمة لتجنب الوقوع في الحوادث أثناء القيادة تحت المطر، من أهمها:

1 – تجنب القيادة بسرعة.

2 – الحذر من برك الماء.

3 – التأكد من حالة السيارة .

4 – انتظار تحسن الحالة الجوية.

5 – استخدام الغيارات العكسية.

6 – الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات.

7 – تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان.

8 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.

9 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.

10 – تخفيف السرعة.

11 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.

12 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.

13 – إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه عند تعثر القيادة.

في الوقت نفسه أعلنت الإدارة التعليمية في ينبع، اليوم، أنه نظرًا لاستمرار الحالة المطرية، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وفي وقت سابق، قالت الإدارة العامة للمرور، إن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

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