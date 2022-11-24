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هاشتاق “أمطار المدينة” يتصدر الترند.. ومغردون: هذا هو جمال طيبة

هاشتاق “أمطار المدينة” يتصدر الترند.. ومغردون: هذا هو جمال طيبة

هاشتاق “أمطار المدينة” يتصدر الترند.. ومغردون: هذا هو جمال طيبة
٠٩:١٠:٥٠ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#أمطار_المدينة” الترند على تويتر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث نشر عدد كبير من المغردين تغريدات مرفقة بصور وفيديوهات للحظة هطول الأمطار.

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة مشاهد جميلة لهطول الأمطار على مناطق مختلفة بالمدينة والمسجد النبوي في مشهد بديع جسده أحد المغردين في كلمات قائلاً: وإذا سَألت عَنِ الجمالِ فلنْ تَرى.. كجَمالِ طيبة والمزُون هَواطلُ

وفي شمال المدينة، هبطت الأمطار أيضا لتغطي الجبال وتصنع لنفسها ممرات بين الرمال.

هطول الأمطار على المصلين أثناء صلاة الفجر 

ووثق مغردون هطول الأمطار على المصلين أثناء أداء صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف.

ورسمت الصواعق البردية مع الأمطار الغزيرة لوحات فنية جميلة في السماء وثقها عدد من المغردين.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم أمطارًا رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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