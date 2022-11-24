سحب رعدية وأمطار غزيرة ورياح نشطة.. هاشتاق «ينبع الآن» يتصدر الترند

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مع تقلبات الجو وتساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح نشطة، تصدر هاشتاق «ينبع الآن» الترند على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في المملكة.

وحسب مركز الأرصاد، فقد ضربت السحب الرعدية ينبع بالأمطار الغزيرة حيث تحركت جنوبًا نحو رابغ وجدة تحت المراقبة.

تفاعل النشطاء مع الترند المتصدر بسبب الأمطار

وبعد تساقط الأمطار الغزيرة على وادي الصفراء في المويلح شمال شرق بدر غرب المدينة، مع جريان السيول في ينبع وواسط شمال بدر، حيث أنشأ المغردون غرفًا للتفاعل ومشاركة فيديوهات الأمطار بحالة من البهجة والفرح، داعين الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد.

كما قررت الإدارة التعليمية في ينبع، تعلق الدراسة في جميع المدارس مع تأجيل الاختبارات إلى الخميس الأول من الفصل الدراسي الثاني.

فيما رفضت مدارس تعليم الهيئة الملكية بينبع إخراج الطلاب من مدارسهم وتقرر إجراء الاختبارات واستكمال العملية التعليمية، وأن قرار تعليق الدراسة لا يشمل مدارس الهيئة الملكية بينبع.

هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏فيما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

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