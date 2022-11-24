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تنبيه مهم من حساب المواطن حول حصول من لديه 3 سجلات تجارية على الدعم
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تنبيه مهم من حساب المواطن حول حصول من لديه 3 سجلات تجارية على الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن حول حصول من لديه 3 سجلات تجارية على الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن حول حصول من لديه 3 سجلات تجارية على الدعم
٠٨:٥٩:٣٣ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إن من لديه أكثر من سجل تجاري يمكنه الحصول على الدعم بشرط الإفصاح عن الدخل وانطباق الشروط عليه.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر ردًا على سائل يقول: هل يقبل حساب المواطن من لديه 3 سجلات تجارية؟.

ورد حساب المواطن عليه بالقول: يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأضاف: يتم الإفصاح عن السجل التجاري، باختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” والمصدر “سجل تجاري”، وإضافة الدخل ثم حفظ.

والاثنين، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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