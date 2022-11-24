قرار عاجل من «تعليم ينبع» بتعليق الدراسة.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة التعليمية في ينبع، اليوم، أنه نظرًا لاستمرار الحالة المطرية، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس والقطاعات التعليمية التابعة لها.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏في الوقت نفسه، أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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