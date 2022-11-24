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منها الشاي والبرتقال والعنب.. أطعمة ومشروبات تبطئ تدهور الذاكرة
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منها الشاي والبرتقال والعنب.. أطعمة ومشروبات تبطئ تدهور الذاكرة

منها الشاي والبرتقال والعنب.. أطعمة ومشروبات تبطئ تدهور الذاكرة

منها الشاي والبرتقال والعنب.. أطعمة ومشروبات تبطئ تدهور الذاكرة
٠٨:٣٣:٢٥ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة، عن أنواع معينة من المأكولات والمشروبات من شأنها أن تبطئ تدهور الذاكرة، ومنها الشاي واللفت والطماطم والتفاح والبرتقال والتوت والعنب.

والدراسة نشرت نتائجها في مجلة Neurology الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، وفق ما نقله موقع “سكاي نيوز”.

وأوضحت الدراسة أن الذين يأكلون الأطعمة والمشروبات الغنية بمركبات “الفلافونول” المضادة للأكسدة، يكون تدهور ذاكرتهم وتراجع أدائها أقل مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها.

التفاح والطماطم

ومن الأغذية والمشروبات الغنية بمركبات “الفلافونول” اللفت والطماطم والتفاح والبرتقال والتوت والعنب والملفوف الأحمر والشوكولا الداكنة والبقدونس والبصل والخوخ والخضراوات الورقية ذات اللون الداكن، بالإضافة إلى الشاي وخصوصًا الأخضر.

وقال توماس إم هولاند، المؤلف الرئيس للدراسة من معهد “راش للشيخوخة” بالولايات المتحدة، إن الذين يتناولون 7 حصص من الخضراوات الورقية الداكنة أسبوعية أو حصة منها يوميًا، لوحظ لديهم انخفاض بنسبة 32 بالمئة بمعدل التدهور المعرفي لديهم.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء عن هولاند قوله إن “البدء بتعديلات في النظام الغذائي ونمط الحياة في سن مبكرة، سيحقق على الأرجح نتائج جيدة بالنسبة للذاكرة على المدى الطويل”.

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