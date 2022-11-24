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الضمان الصحي: زيادة التغطية التأمينية لعلاج الاضطرابات النفسية لهذا العدد

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الضمان الصحي: زيادة التغطية التأمينية لعلاج الاضطرابات النفسية لهذا العدد

الضمان الصحي: زيادة التغطية التأمينية لعلاج الاضطرابات النفسية لهذا العدد

الضمان الصحي: زيادة التغطية التأمينية لعلاج الاضطرابات النفسية لهذا العدد
٠٨:٢٥:١١ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس الضمان الصحي عن رفع التغطية التأمينية لعلاج الاضطرابات النفسية 3 أضعاف في حزمة المنافع الجديدة التي تركز على تغطية الحالات النفسية كأحد التخصصات الأكثر أهمية.

وتهدف حزمة المنافع الأساسية الجديدة إلى:

1 – تمكين السكان من عيش حياة أكثر سعادة.

2 – ضمان الحصول على خدمات صحية نفسية آمنة وموثوقة.

من أبرز الحالات النفسية التي يغطيها الضمان الصحي الاكتئاب، وتعاطي المخدرات، والتوحد، والفصام، والاضطراب ثنائي القطب، والسيطرة على الغضب، ومرض الزهايمر، واضطراب الكرب ما بعد الصدمة.

وكان المجلس قد أضاف 18 منفعة جديدة لوثيقة التأمين، وأجرى تحسينات على 10 منافع.

وفيما يلي أرقام مهمة عن التأمين الصحي:

ـ 1.6 مليون سعودي لديهم وثائق.

ـ 2.2 مليون تابع سعودي مشترك.

ـ 6.1 ملايين مشترك غير سعودي.

ـ 11.3 مليون مشترك في التأمين.

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