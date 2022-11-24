4 طرق عملية تساعدك على خفض ضغط الدم

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قال موقع “هيلث” الصحي أن هناك 4 طرق عملية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والذي من الممكن أن يكون خطيرًا إذا تُرك من دون تشخيص أو علاج.

وأضاف أن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومعالجته بشكل طبيعي أمر ممكن، وذلك، من خلال تعديل نمط الحياة في مرحلة مبكرة، وبعد موافقة الطبيب المختص واتباع الطرق الأربعة الآتية:

1 – الحفاظ على وزن صحي

إذ يعد إنقاص الوزن من أكثر الوسائل فعالية لضبط ضغط الدم، فبمجرد أن يزيد مؤشر كتلة الجسم عن 25- 28 نقطة، فإن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة سيحدث فرقًا كبيرًا في العلاج.

2 – ممارسة الرياضة من أجل التعرُّق

نصح الموقع بأنه يجب أن يمارس معظم الأصحاء 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا، وأن يضيف أولئك الذين يعملون على خفض ضغط دمهم 40 دقيقة من النشاط عالي الكثافة ثلاث أو أربع مرات أسبوعيًا.

ويمكن المصاب بارتفاع ضغط الدم القيام بأي نشاط يجعله يتعرق يوميًا، بشرط أن يواظب عليه من دون فشل، كارتياد صالة الألعاب الرياضية ساعة من الزمن يوميًا.

3 – تقليل الملح

يجب تقليل كمية الملح من طعامك إلى الحد الموصى به، والبالغة 2300 ملغ (حوالي ملعقة صغيرة) يوميًا، وهذا الأمر قد يُحدث فرقًا كبيرًا في مستويات ضغط الدم، بل يُفضّل ألا يتخطى الحد اليومي 1500 ملغ.

4- استهلاك البروبيوتيك بانتظام

وفي هذا الصدد، كشفت دراسة بحثية أن الأشخاص الذين تناولوا البروبيوتيك – وهي البكتيريا الصحية الموجودة في الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى – تعرضوا لانخفاض ضغط الدم الانقباضي لديهم بمعدل 3.6 نقاط، وانخفاض ضغط الدم الانبساطي بمعدل 2.4 نقطة، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوه.

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