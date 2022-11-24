منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

سحب رعدية ممطرة على جازان والباحة

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية والقريات وطريف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف مائج .

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير

وأصدر المركز، تنبيهًا عن تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي البرك والقحمة، إضافة إلى الأجزاء الساحلية لمنطقة عسير، وأشار إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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