الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الموارد البشرية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
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الموارد البشرية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد

الموارد البشرية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد

الموارد البشرية تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
٠٣:٠٣:٢١ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشرف داخلي البيانات.
  2. محاسب.
  3. أخصائي تطوير البرمجيات.
  4. المحصل.
  5. مدير إدارة الدعاية والإعلان.
  6. أخصائي تسويق إلكتروني.
  7. أخصائي خدمة العملاء.
  8. مدخل بيانات.
  9. كاتب تدقيق بيانات.
  10. مساعد إداري.
  11. مهندس شبكات.
  12. مهندس اتصالات.
  13. مهندس حاسب آلي.
  14. محاسب.
  15. تسويق.
  16. تسويق عقاري.
  17. أخصائي تصميم.
  18. اختصاصي تسويق.
  19. مدير تسويق.
  20. مساعد إداري.
  21. فني مواقع إلكترونية.
  22. مدخل بيانات.
  23. أخصائي خدمة عملاء.
  24. محصل ديون.
  25. كاتب إداري عام.
  26. مندوب مبيعات.
  27. اخصائية تسويق.
  28. إداري مبيعات.
  29. مدير مالي.
  30. مصمم إعلان.
  31. كاتب بيانات عملاء.
  32. موظف استقبال.
  33. مندوب مشتريات.
  34. محصل.
  35. مراكز اتصال.
  36. وغيرها …

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خطوات التسجيل في البرنامج

  •  زيارة بوابة العمل عن بعد.
  •  اضغط على ايقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل).
  •  أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
  •  عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
  •  عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.
  •  يشترط حساب أبشر مفعل.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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