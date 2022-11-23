قريبًا.. مكالمات صوت وفيديو مشفرة بين الحسابات في تويتر

تواصل – فريق التحرير:

تخطط شركة “تويتر”، حاليا لإضافة مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مشفرة بين الحسابات، ضمن خطط الشركة لتطوير منصة تويتر.

وعلق عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله “قريباً في Twitter سيتم إضافة مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مشفرة بين الحسابات داخل البرامج”.

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وفي وقت سابق، فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجميع بقرار غريب بعد أقل من 48 ساعة من انتهاء أول اجتماع له مع موظفي “تويتر” بعد أن آلت ملكية الشركة إليه.

وقرر “ماسك” إعادة فتح باب التوظيف مرة أخرى، بعدما قام بإقالة ما يقرب من ثلثي القوى العاملة البالغ عددها 7500 عامل، حيث أصبحت بعد تولي ماسك، وفي غضون ثلاثة أسابيع من توليه زمام الأمور، بـها 2700 موظف فقط.

وفقا لتقرير موقع “The Verge” التقني، أصدر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” مجموعة من القرارات المهمة خلال اجتماع شامل له مع العاملين في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” .

وتابع الموقع، أنه أعلن خلالها أن الشركة انتهت من عمليات الإقالة وبدأت صفحة جديدة من حياتها مع فتح باب التوظيف لمجموعة جديدة من المهندسين وموظفي المبيعات.

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