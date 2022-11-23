خطوة مبشرة.. أول رائد فضاء من ذوي الهمم

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، أمس، انضمام أول رائد فضاء من أصحاب الهمم على الإطلاق لأطقهما، في خطوة رئيسية نحو السماح لأصحاب الهمم بالعمل في مجالات الفضاء.

رياضي بريطاني سابق

وقالت الوكالة التي تضم 22 دولة إنها عينت العداء البارالمبي البريطاني جون ماكفال، للمشاركة في تدريب رواد الفضاء، لتقييم الظروف اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في مهمات مستقبلية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأفادت الوكالة إن ماكفال سيعمل مع مهندسي الوكالة لفهم التغييرات في الأجهزة اللازمة لفتح رحلات فضائية احترافية لمجموعة أوسع من المرشحين المؤهلين.

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الوكالة تطلب رواد فضاء

ونوهت وكالة الفضاء الأوروبية، العام الماضي، عن حاجتها للأشخاص القادرين تماما على اجتياز اختباراتها النفسية والمعرفية الصارمة المعتادة وغيرها من الاختبارات، والذين لا يُمنعون إلا من أن يصبحوا رواد فضاء بسبب قيود الأجهزة الموجودة في ضوء إعاقتهم