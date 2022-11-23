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شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة ضباء
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شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة ضباء

شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة ضباء

شاهد.. أمطار غزيرة على محافظة ضباء
٠١:٤٨:٤٨ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة مطرية غزيرة على محافظة ضباء مساء الأربعاء.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة على محافظة ضباء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية .

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الأرصاد حالة مطرية محافظة ضباء

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