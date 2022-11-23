مع حلول الشتاء.. 3 نصائح لتجنب جفاف الجلد

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تحدث حالات جفاف الجلد، أحيانا، بسبب تغير حالة الجو، ولا سيما مع حلول الشتاء.

فيما أورد طبيب الأمراض الجلدية ساكسون سميث، إن مشكلة جفاف الجلد تصبح أكثر شيوعاً مع تقدمنا ​​في العمر، بسبب ضعف قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، وإفراز المواد المرطبة الطبيعية.

وتوجد أسباب أخرى تؤدي إلى جفاف الجلد ، حسب القبس”، وهي:

أسباب جفاف الجلد

غسل اليدين بشكل متكرر

استخدام الصابون شديد القلوية

ارتداء أقنعة الوجه لفترات طويلة

تناقص إفرازات زيوت البشرة

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عادات تحفز الإصابة

استخدام المياه الساخنة بشكل دائم في غسل الإيدي أو الاستحمام

التعرض لحرارة الشمس وأشعتها لفترات طويلة

الإقامة في المناطق البارة والجافة

استعمال التدفئة المركزية لوقت طويل

الإفراط في التنظيف وتنشيف الجسم واليدين

ونصح أطباء باتباع 3 عادات وسلوكيات لتجنب جفاف الجلد، وتحوله إلى الطفح الجلدي والحكة، مما يستلزم زيارة الطبيب:

وهذه النصائح الثلاث هي:

1- استخدام مرطبات خلال فترات البرد إو الإقامة في مناطق جافة

2- الاستحمام بالماء الفاتر

3- استخدام منتجات خالية من الصابون