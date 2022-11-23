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مع حلول الشتاء.. 3 نصائح لتجنب جفاف الجلد
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مع حلول الشتاء.. 3 نصائح لتجنب جفاف الجلد

مع حلول الشتاء.. 3 نصائح لتجنب جفاف الجلد

مع حلول الشتاء.. 3 نصائح لتجنب جفاف الجلد
٠٢:٢٥:٣٢ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث حالات جفاف الجلد، أحيانا، بسبب تغير حالة الجو، ولا سيما مع حلول الشتاء.

فيما أورد طبيب الأمراض الجلدية ساكسون سميث، إن مشكلة جفاف الجلد تصبح أكثر شيوعاً مع تقدمنا ​​في العمر، بسبب ضعف قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، وإفراز المواد المرطبة الطبيعية.

وتوجد أسباب أخرى تؤدي إلى جفاف الجلد ، حسب القبس”، وهي:

أسباب جفاف الجلد

  • غسل اليدين بشكل متكرر
  • استخدام الصابون شديد القلوية
  • ارتداء أقنعة الوجه لفترات طويلة
  • تناقص إفرازات زيوت البشرة

 

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عادات تحفز الإصابة

  • استخدام المياه الساخنة بشكل دائم في غسل الإيدي أو الاستحمام
  • التعرض لحرارة الشمس وأشعتها لفترات طويلة
  • الإقامة في المناطق البارة والجافة
  • استعمال التدفئة المركزية لوقت طويل
  • الإفراط في التنظيف وتنشيف الجسم واليدين

ونصح أطباء باتباع 3 عادات وسلوكيات لتجنب جفاف الجلد، وتحوله إلى الطفح الجلدي والحكة، مما يستلزم زيارة الطبيب:

وهذه النصائح الثلاث هي:

1- استخدام مرطبات خلال فترات البرد إو الإقامة في مناطق جافة

2- الاستحمام بالماء الفاتر

3- استخدام منتجات خالية من الصابون

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الطفح الجلدي تجنب جفاف الجلد جفاف الجلد حلول فصل الشتاء

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