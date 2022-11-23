عراقي يهرب كمية من المخدرات بطريقة ماكرة إلى الكويت

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تمكن موظفو جمرك العبدلى بجولة الكويت، من ضبط مقيم، عراقي الجنسية، من مواليد 1973 وبحوزته 7 كيلوات من مادة الحشيش المخدرة، وجرى ضبط المتهم وإيقافه، ثم إحالته لجهات التحقيق المختصة.

حيلة غريبة

وحاول المتهم حاول إدخال المخدرات عن طريق وضعها في جهاز «مكروويف» بطريقة احترافية ورشه بمادة الكركم، حتى لا يتم كشفه من قبل كلاب الأثر، ولكن فطنة المفتش الجمركي كشفت الحيلة، حسب “الراي”.

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إحباط تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة

وفي سياق مواز، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران وجازان وعسير والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة ، أحبطت محاولات تهريب 26.5 طن من نبات القات المخدر، و 671 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و 290,170 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

القبض على 82 متهمًا منهم 18 مواطنًا

وأكد أن حرس الحدود قبض على المهربين، وعددهم 82 متهمًا، منهم 18 مواطنًا، و64 مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: 34 من الجنسية الإثيوبية، و30 من الجنسية اليمنية، وأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.