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وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات
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وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات
٠١:٥٠:٢٧ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية

فني هاتف. (جازان)
المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على شهادة الدبلوم في الإلكترونيات.
  •  خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
  •  يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.
فني هاتف. (جازان)

المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على شهادة الدبلوم في القوى الكهربائية.
  •  لا يُشترط الخبرة السابقة.
مساعد إداري. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة
  • حاصل على شهادة الدبلوم.
  •  لا يُشترط الخبرة السابقة.
  •  إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
محاسب. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
  •  لا يُشترط الخبرة السابقة.
  •  إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
 مراقب عمال. (وظيفتان – الجبيل)

المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم بدون خبرة سابقة.
  •  حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
  •  يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية.
مراقب عمال (نساء). (وظيفتان – الجبيل)

المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم بدون خبرة سابقة.
  •  حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
  •  إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

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موظف مشتريات. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.
  •  خبرة سنتين في مجال المشتريات.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.
  •  الراتب يصل إلى 7,000 ريال.
كبير الميكانيكيين. (الجبيل)
المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
  •  خبرة عالية في مجال العمل.
  •  الراتب يصل إلى 9,500 ريال.
فني معدات. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على درجة الدبلوم في الميكانيكا أو الكهروميكانيكية أو ما يعادلها.
  •  خبرة فنية 4 سنوات في مجال تركيب وصيانة وإصلاح حواجز الطرق والحواجز الذراعية والبوابات الدوارة والسحابة ومعدات غرفة التحكم.
مهندس مدني. (الجبيل)

المؤهلات والخبرة
  •  حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
  •  خبرة 5 سنوات في مجال تصميم الطرق وإنشائها.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.
  •  الراتب يصل إلى 11,000 ريال.
 

رابط التقديم:

وللاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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الهيئة الملكية للجبيل وينبع فرص وظائف وظائف شاغرة

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