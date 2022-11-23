وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات
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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
المسميات الوظيفية
فني هاتف. (جازان)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على شهادة الدبلوم في الإلكترونيات.
- خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
- يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
فني هاتف. (جازان)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على شهادة الدبلوم في القوى الكهربائية.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
مساعد إداري. (الجبيل)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على شهادة الدبلوم.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
محاسب. (الجبيل)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
مراقب عمال. (وظيفتان – الجبيل)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم بدون خبرة سابقة.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
- يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية.
مراقب عمال (نساء). (وظيفتان – الجبيل)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم بدون خبرة سابقة.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
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موظف مشتريات. (الجبيل)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.
- خبرة سنتين في مجال المشتريات.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- الراتب يصل إلى 7,000 ريال.
كبير الميكانيكيين. (الجبيل)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
- خبرة عالية في مجال العمل.
- الراتب يصل إلى 9,500 ريال.
فني معدات. (الجبيل)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على درجة الدبلوم في الميكانيكا أو الكهروميكانيكية أو ما يعادلها.
- خبرة فنية 4 سنوات في مجال تركيب وصيانة وإصلاح حواجز الطرق والحواجز الذراعية والبوابات الدوارة والسحابة ومعدات غرفة التحكم.
مهندس مدني. (الجبيل)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
- خبرة 5 سنوات في مجال تصميم الطرق وإنشائها.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- الراتب يصل إلى 11,000 ريال.
رابط التقديم:
وللاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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