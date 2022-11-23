توقيع اتفاقية للاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين المملكة ومصر

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شهد السفير أسامة بن أحمد قلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ومصر بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

«النقل» والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

ووقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د.رميح بن محمد الرميح، وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية اللواء البحري حسين مصطفى الجزيري.

وأصدرت سفارة المملكة بالقاهرة، بيانا، أوضحت فيه أن توقيع المذكرة جاء رغبة بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات، وأعمال النوبة، للعاملين في البحر “STCW”.

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أهداف مذكرة التفاهم

وأفاد بيان السفارة أن أهداف توقع مذكرة التفاهم بين المملكة ومصر هي: