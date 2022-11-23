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جريمة هزت اليمن.. أسرع حكم قضائي بإنهاء حياة مُدان في مكان عام
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جريمة هزت اليمن.. أسرع حكم قضائي بإنهاء حياة مُدان في مكان عام

جريمة هزت اليمن.. أسرع حكم قضائي بإنهاء حياة مُدان في مكان عام

جريمة هزت اليمن.. أسرع حكم قضائي بإنهاء حياة مُدان في مكان عام
٠١:١٢:٢٥ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أسرع المحاكمات القضائية، أصدرت محكمة التواهي الابتدائية في اليمن، حكمًا رادعًا ضد متهم ارتكب جريمة هزت البلاد.

فبعد مرور نحو أسبوع على واقعة مقتل الطفلة مها مدهش (14 عاما)، أصدر القضاء حكمه بإعدام القاتل قصاصًا وتعزيرًا في مكان عام.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قال رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، إن الحكم صدر بعد إدانة المتهم حسن محمد علي محمد في الواقعة.

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واعترف المتهم بتنفيذ الجريمة، وإخفاء جثة الطفلة المجني عليها أسفل منزله المجاور لمنزل عائلتها، في حي الشولة بمديرية التواهي.

وعقب قرار المحكمة، شيَّع العشرات جثمان الطفلة من مستشفى الجمهورية إلى مثواها الأخير بمقبرة الرضوان.

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الكلمات الدلالية:
اليمن جرائم اليمن حكم قضائي حوادث

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