الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انعقاد الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
الحكومة الكويتية تزف بشرى سارة للمتقاعدين وربّات البيوت
روسيا تعيد إنتاج سيارة Moskvich بعد توقف 16 عاما
أمير الشرقية يفتتح المجمع القرآني بجمعية تحفيظ القرآن بالجبيل (صور)
عاجل.. تأجيل اختبارات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بجدة اليوم
تفاصيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»: إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

انعقاد الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

انعقاد الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

انعقاد الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
٠١:١١:٥٨ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

بمشاركة خبراء ومختصين اقتصاديين

وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، فيما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي، المدير العام للاقتصاد العالمي والعلاقات المالية والحوكمة الدولية في المفوضية الأوروبية، أنيكا إريكسجارد.

وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، كما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

اقرأ أيضا:

ولي العهد يشارك في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)

تطورات الاقتصاد والتعافي من كورونا

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات، كالبعد الاقتصادي للشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية، وتطورات الاقتصاد الكلي الأخيرة في الاتحاد الأوروبي خاصة بعد التعافي من كوفيد19، والقطاعات الإستراتيجية في ظل التكامل الخليجي، وتحول الطاقة في دول مجلس التعاون.

كما نوقشت بعض التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعاوناً دولياً، مثل أزمة الغذاء، وكذلك مواضيع التنمية والفرص المتاحة لجذب استثمارات القطاع الخاص الأوروبي، بالإضافة
إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الجانبين وكيفية تيسير مخاطرها.

الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي التعافي من كورونا الحوار الاقتصادي بروكسل دول مجلس التعاون

مواد ذات صلة

المزيد
«مؤشر الأسهم» يُغلق مرتفعاً بتداولات بلغت 7.6 مليار ريال

«مؤشر الأسهم» يُغلق مرتفعاً بتداولات بلغت 7.6 مليار ريال

٠٥:٠١ م، الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠٢٠
أسعار النفط ترتفع في بداية التعاملات

أسعار النفط ترتفع في بداية التعاملات

٠٩:١١ ص، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠١٦
رفع تعليق تداول سهم شركة الاتصالات السعودية

رفع تعليق تداول سهم شركة الاتصالات السعودية

١١:٣١ ص، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦
60 ألف وجبة إفطار يوزعها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الروضة

60 ألف وجبة إفطار يوزعها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الروضة

٠٧:٣٦ م، الأحد، ١٥ يوليو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *