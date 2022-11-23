انعقاد الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

تواصل – واس:

عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

بمشاركة خبراء ومختصين اقتصاديين

وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، فيما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي، المدير العام للاقتصاد العالمي والعلاقات المالية والحوكمة الدولية في المفوضية الأوروبية، أنيكا إريكسجارد.

وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، كما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

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تطورات الاقتصاد والتعافي من كورونا

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات، كالبعد الاقتصادي للشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية، وتطورات الاقتصاد الكلي الأخيرة في الاتحاد الأوروبي خاصة بعد التعافي من كوفيد19، والقطاعات الإستراتيجية في ظل التكامل الخليجي، وتحول الطاقة في دول مجلس التعاون.

كما نوقشت بعض التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعاوناً دولياً، مثل أزمة الغذاء، وكذلك مواضيع التنمية والفرص المتاحة لجذب استثمارات القطاع الخاص الأوروبي، بالإضافة

إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الجانبين وكيفية تيسير مخاطرها.