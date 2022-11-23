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عاجل.. تأجيل اختبارات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بجدة اليوم

عاجل.. تأجيل اختبارات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بجدة اليوم

عاجل.. تأجيل اختبارات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بجدة اليوم
١٢:٢٩:٣٦ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم جدة، بمنطقة مكة المكرمة، تأجيل اختبارات اليوم الخميس الموافق 30 / 4 / 1444 هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

حفاظا على سلامة الطلاب

وأصدرت إدارة تعليم جدة، بيانا، أوضحت فيه أن أسباب التأجيل بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الخميس 30 / 4 / 1444هـ، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

موعد إجراء الاختبارات المؤجلة

وأوضح البيان أنه يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس 14 / 5 / 1444 هـ من الفصل الدراسي الثاني، وتؤدى ضمن اليوم الدراسي.

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