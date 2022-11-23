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الحكومة الكويتية تزف بشرى سارة للمتقاعدين وربّات البيوت
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الحكومة الكويتية تزف بشرى سارة للمتقاعدين وربّات البيوت

الحكومة الكويتية تزف بشرى سارة للمتقاعدين وربّات البيوت

الحكومة الكويتية تزف بشرى سارة للمتقاعدين وربّات البيوت
٠١:٠١:٢٦ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وافقت الحكومة الكويتية على رفع رواتب المتقاعدين، وتعديل مساعدات ربات البيوت، وقانون تعارض المصالح.

في سياق متصل، واصلت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها الرابع، الذي عقد يوم أمس خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وقال رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد: “إن الحكومة أوضحت أن سبب تأخير برنامج عملها أنه سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق، ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة”.

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وأوضح فهاد أن هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وسوف تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها، موضحاً أن هذه القوانين تتمثل في تعارض المصالح، والمساعدات العامة ورواتب المتقاعدين.

ولفت إلى التوافق مع الحكومة على تعديل قانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة في ما يتعلق بربات البيوت، الذي سوف يحقق مصلحة كبيرة لربات البيوت المستحقات هذه التعديلات، مشيراً إلى موافقة حكومية من حيث المبدأ على رفع رواتب المتقاعدين.

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الكلمات الدلالية:
الحكومة الكويتية الكويت ربات البيوت رواتب المتقاعدين

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