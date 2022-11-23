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روسيا تعيد إنتاج سيارة Moskvich بعد توقف 16 عاما

روسيا تعيد إنتاج سيارة Moskvich بعد توقف 16 عاما

روسيا تعيد إنتاج سيارة Moskvich بعد توقف 16 عاما
١٢:٥٠:٣٣ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة كاماز Kamaz الروسية المتخصصة في صناعة الشاحنات، إعدة إطلاق سيارة Moskvich التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، في روسيا، أمس الأربعاء، في مصنع سابق لشركة Renault

مصنع روسي لتصنيع السيارات
مصنع روسي لتصنيع السيارات

600 سيارة Moskvich بنهاية 2022

وأوضح بيان كاماز إن السيارات ستكون متاحة للشراء في ديسمبر المقيب، فيما تقول التقارير إن تصميم السيارة سيكون صينيًا، وسيكون مختلفًا تمامًا عن Moskvich الأصلية.

فيما يتوقع مصنع Moskvich إنتاج 600 سيارة بحلول نهاية عام 2022، منها 200 سيارة كهربائية، حسب “CNBC عربية”.

وكانت كاماز الروسية وقعت اتفاقية مدتها 8 سنوات لتصنيع المركبات المحلية، في عام 2023، سيتم تجميع ما لا يقل عن 50 ألف سيارة، ستكون 10 آلاف منها كهربائية، وفقًا للبيان، تليها 100 ألفا سيكون خمسها كهربائيًا في عام 2024.

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أعلنت إفلاسها عام 2006

حققت ماركة السيارة Moskvich أرقاما كبيرة بين عامي 1946 و 2001، لكن شعبية السيارات تلاشت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ثم تم إعلان إفلاس الشركة المصنعة في عام 2006.

وتأتي إعادة الإطلاق في الوقت الذي تسعى فيه روسيا جاهدة من أجل الوصول إلى اقتصاد مكتف ذاتيا، مع استمرار اختناق الموارد المالية للبلاد؛ بسبب العقوبات الغربية والتداعيات الأخرى لغزوها لأوكرانيا.

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