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بعد وقوع الزلزال.. استخراج طفل إندونيسي على قيد الحياة بعد 40 ساعة من تحت الأنقاض

بعد وقوع الزلزال.. استخراج طفل إندونيسي على قيد الحياة بعد 40 ساعة من تحت الأنقاض

بعد وقوع الزلزال.. استخراج طفل إندونيسي على قيد الحياة بعد 40 ساعة من تحت الأنقاض
١٢:٢٢:٤٣ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

تجلت رحمة الله وعنايته في طفل إندونيسي خرج من تحت الأنقاض حيًا بعد حوالي 40 ساعة من وقوع الزلزال.

وأعلنت السلطات الاندونيسية، (الأربعاء)، إنقاذ طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، من تحت الأنقاض، بعد يومين من وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر في إقليم جاوة الإندونيسي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 268 شخصاً.

وقال رجل إطفاء يدعى أمان ريانتو، شارك في عملية إنقاذ الطفل (أزكا)، إنه قد عُثر على الطفل حياً صباح اليوم، تحت أنقاض منزل في قرية ناجريك بمنطقة سيانجور، بعد مرور نحو 40 ساعة من وقوع الزلزال أمس الأول (الإثنين).

زلزال اندونيسيا - الانقاض - الدفاع المدني

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وأضاف «الطفل لا يزال يتنفس. نحمد الله أنه آمن وتلقى العلاج على الفور».

وقال مسؤولون إن العديد من القتلى في الزلزال الذي ضرب منطقة سيانجور كانوا أطفالاً يحضرون دروساً دينية في المساجد بعد المدرسة.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن هناك نحو 150 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين في سيانجور بعد وقوع الزلزال.

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