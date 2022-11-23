تفاصيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»: إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة

تواصل – فريق الحرير:

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي عقد مطلع الشهر الجاري، وأعلنت تفاصيله الأخير أمس الأربعاء، أن معظم مسؤولي البنك يدعمون مسألة إبطاء وتيرة رفع الفائدة قريبا.

زيادات أصغر في أسعار الفائدة

واتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن يجب أن تحدث قريبًا حيث يقومون بتقييم تأثير السياسة النقدية – ما يعني رفع أسعار الفائدة – على الاقتصاد.

قال المسؤولون إنهم لا يزالون لا يرون مؤشرات تذكر على انحسار التضخم، ومع ذلك، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم بشأن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في المضي قدمًا بنفس الوتيرة القوية.

تباطؤ وتيرة الزيادة سيكون مناسبا

وذكر المحضر أن: “أغلبية كبيرة من المشاركين رأت أن تباطؤ وتيرة الزيادة سيكون مناسبًا في القريب العاجل”، وأوردوا أنه: “كانت فترات التأخر والحجم غير المؤكدة المرتبطة بتأثيرات إجراءات السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم من بين الأسباب التي تم الاستشهاد بها فيما يتعلق بأهمية هذا التقييم”.

وأشار المحضر إلى أن الزيادات الصغيرة ستمنح صانعي السياسة فرصة لتقييم تأثير تعاقب زيادات الأسعار، حسب “Investing”.

ميزان المخاطر يهبط

ولفت أعضاء بالمجلس إلى أن: “إبطاء وتيرة الزيادة يمكن أن يقلل من مخاطر عدم الاستقرار في النظام المالي”، بينما قال آخرون إنهم يرغبون في الانتظار لتخفيف السرعة. قال المسؤولون إنهم يرون أن ميزان المخاطر على الاقتصاد يميل الآن إلى الاتجاه الهبوطي.

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زيادة قدرها 0.5%

يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل للسياسة في 13 و 14 من ديسمبر المقبل، ويصدر خلال الاجتماع، إضافة إلى بيان السياسة النقدية، توقعات صانعي السياسة الجديدة لمسار أسعار الفائدة والتضخم والبطالة.

ويظهر المستثمرون في العقود المرتبطة بسعر سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، توقعات لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ذلك الاجتماع.

تفاؤل الأسواق.. ارتفاع الأسهم الأمريكية

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع أمس الأربعاء، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر احتمال إبطاء رفع أسعار الفائدة قريبا.

وارتفع المؤشر الصناعي 100.48 نقطة أو 0.29% إلى 34198.58 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.14 نقطة أو 0.53% إلى 4024.72 نقطة. كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 103.99 نقطة أو 0.93% إلى 11278.39 نقطة.