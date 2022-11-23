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«سعى في الأرض فسادًا».. الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع بحق الجاني أحمد العطوي

«سعى في الأرض فسادًا».. الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع بحق الجاني أحمد العطوي

«سعى في الأرض فسادًا».. الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع بحق الجاني أحمد العطوي
١١:١٣:٥١ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب أقراص الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

بفضل من الله تعالى تم القبض على / أحمد بن فريج بن سعيد العطوي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

عاجل.. تطبيق حكم الشرع تعزيرًا في مقيمَيْن لارتكابهما هذا الجرم
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني / أحمد بن فريج بن سعيد العطوي, يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 1444هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره -، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في فهد الدوسري ومقبل آل الجرو بالمنطقة الشرقية

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الكلمات الدلالية:
احمد العطوي تطبيق الشرع تهريب مخدرات وزارة الداخلية

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