محتجون إيرانيون يستهدفون مقرات الباسيج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تستمر احتجاجات الشعب الإيراني، في شهرها الثالث، للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية، والحرية ومحاكمة المسؤولين عن القمع والجرائم تجاه الشعب.

إسقاط رموز النظام

وتواصلت المظاهرات في شوارع ومدن إيران، شرقا وغربا، تجمع العرب والأكراد والفرس، مطالبي بإسقاط نظام الملالي القمعي، الذي تسبب في إفقار الشعب أولا، ثم قتل شبابه في المظاهرات.

وأظهر مقطع فيديو، مقاومة المحتجين لعناصر الأمن الإيراني، وحرق شعبة الباسيج الحرس الثوري بمدينة رشت، شمالي إيران، ضمن احتجاجات الإيرانيين على رموز النظام.

حرق الحوزات العلمية

وطالت نيران الثورة الإيرانية، عددا من الحوزات العلمية في قم ومشهد، وأكثر من مكان بالأحواز، وأظهر مقطع فيديو متداول، في وقت سابق، حرق صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، أمام الحوزة العلمية في منطقة الأحواز بإقليم خوزستان الذي يشهد مظاهرات واسعة ضد النظام الإيراني.

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أسرة خامنئي وسط صفوف الشعب

أعلن محمود مرادخاني، شقيق الناشطة المدنية فريدة مرادخاني وابنة شقيقة المرشد علي خامنئي، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، عن اعتقال شقيقته واقتيادها إلى السجن، بعد مراجعتها محكمة “إيفين” بطهران، حسب ما نقلته “إيران إنترناشيونال”.

من ناحية أخرى، عرضت “إيران إنترناشيونال” مقطع فيديو من مدينة زنجان، شمال غربي إيران، يظهر إضرام النار في لافتة تحمل صورة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

الأمم المتحدة تتجه لفتح تحقيق

تعقد الدول الـ47 الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، جلسة عاجلة حول الوضع في إيران تبحث خلالها إمكانية فتح تحقيق دولي بشأن القمع الدامي للاحتجاجات الجارية منذ أكثر من شهرين.

جمع وتوحيد وتحليل الأدلة

ويدعو مشروع القرار، الذي لا يزال من الممكن إدخال تعديلات عليه، المحقّقين إلى “جمع وتوحيد وتحليل” عناصر الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبًا لاستخدامها أمام المحاكم ولا سيما المحاكم الدولية.

مطالبات أوروبية بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين

طالب أكثر من 120 نائبًا برلمانيًا في بلجيكيا، اليوم، بضرورة وسرعة إحالة ملف الاحتجاجات الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي.