الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بلومبرج: المحادثات الأوروبية بشأن سعر النفط الروسي وصلت لطريق مسدود
وفاة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس
«سعى في الأرض فسادًا».. الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع بحق الجاني أحمد العطوي
مشهد يشرح الصدور.. حافلات تنقل طلاب من الكويت لحضور دورة «مهمات العلم» بالحرم النبوي
«الصحة العالمية» تحذر: 40 مليون طفل معرَّضون لخطر الإصابة بهذا المرض
الصحة: غدًا آخر موعد للتقديم في الوظائف.. التفاصيل والرابط

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بلومبرج: المحادثات الأوروبية بشأن سعر النفط الروسي وصلت لطريق مسدود

بلومبرج: المحادثات الأوروبية بشأن سعر النفط الروسي وصلت لطريق مسدود

بلومبرج: المحادثات الأوروبية بشأن سعر النفط الروسي وصلت لطريق مسدود
١١:٤٧:٠٢ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام غربية عن تعثر المفاوضات والمحادثات بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي.

وأوضحت وكالة بلومبيرج، أن المحادثات الأوروبية بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي وصلت لطريق مسدود.

اقرأ أيضا:

أمريكا تكشف موعد تحديد سقف أسعار النفط الروسي

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية توقعه بأن تعلن مجموعة الدول السبع قريبًا عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية.

وأوضح المسؤول أن المجموعة ستعدل المستوى على الأرجح بضع مرات في السنة وليس شهريا.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر، لمعاقبة موسكو على أزمة أوكرانيا.

اقرأ أيضا:

صنداي تايمز تكشف تناقض بريطانيا في أزمة النفط الروسي

الكلمات الدلالية:
النفط الروسي بلومبرج سعر النفط الروسي محادثات أوروبية

مواد ذات صلة

المزيد
شائعات إيرانية بارتفاع عدد وفيات حادث التدافع لـ 4 آلاف.. والصحة تنفي

شائعات إيرانية بارتفاع عدد وفيات حادث التدافع لـ 4 آلاف.. والصحة تنفي

٠٦:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥
فايننشال تايمز: النظام السوري في أضعف حالاته.. و«بشار» أمير حرب

فايننشال تايمز: النظام السوري في أضعف حالاته.. و«بشار» أمير حرب

٠٤:٢٤ م، الأربعاء، ٠٨ يوليو ٢٠١٥
آخر التطورات.. روسيا تقصف 8 مقاتلات أوكرانية في بولتافا ودنيبرو

آخر التطورات.. روسيا تقصف 8 مقاتلات أوكرانية في بولتافا ودنيبرو

٠١:٥٤ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرات أمنية في منتجات Adobe .. وينصح بإجراء فوري

«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرات أمنية في منتجات Adobe .. وينصح بإجراء فوري

٠٣:٢٢ ص، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *