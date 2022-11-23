بلومبرج: المحادثات الأوروبية بشأن سعر النفط الروسي وصلت لطريق مسدود

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام غربية عن تعثر المفاوضات والمحادثات بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي.

وأوضحت وكالة بلومبيرج، أن المحادثات الأوروبية بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي وصلت لطريق مسدود.

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وفي وقت سابق، أعلن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية توقعه بأن تعلن مجموعة الدول السبع قريبًا عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية.

وأوضح المسؤول أن المجموعة ستعدل المستوى على الأرجح بضع مرات في السنة وليس شهريا.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر، لمعاقبة موسكو على أزمة أوكرانيا.

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