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وفاة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس
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وفاة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

وفاة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

وفاة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس
١١:٤٢:٤٨ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

توفي شاب فلسطيني مساء اليوم، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية متأثراً بجروح أصيب بها بنيران الاحتلال الصهيوني الغاشم أمس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب محمد هشام محمد أبو كشك 22 عاماً استشهد متاثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس تبعه إطلاق كثيف للرصاص باتجاه الفلسطينيين.

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وكان قد استشهد فتىً صباح اليوم، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينةَ نابلس، التي تتعرَّض لاقتحامات يومية من الاحتلال ضمن سياسة التصعيد الاحتلالي المستمرة التي أسفرت منذ بداية العام الجاري حسب وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 202 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الكلمات الدلالية:
استشهاد الاحتلال فلسطين نابلس

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