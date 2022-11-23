«الصحة العالمية» تحذر: 40 مليون طفل معرَّضون لخطر الإصابة بهذا المرض

تواصل – واس:

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قرابة 40 مليون طفل معرَّضون لخطر الإصابة بالحصبة، وذلك بعد انخفاض تغطية التطعيم ضد الحصبة منذ بداية جائحة كوفيد 19.

وأوضح تقرير مشترك أصدره مركز المنظمة للسيطرة علي الأمراض والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض أن 40 مليون طفل فاتتهم جرعة لقاح الحصبة، حيث فقد 25 مليون طفل جرعتهم الأولي، وفقد 14,7 مليون طفل جرعتهم الثانية, مما يمثِّل انتكاسة كبيرة في التقدم العالمي نحو القضاء على الحصبة، مع الانخفاض في نسب التلقيح، وتراجع مراقبة الحصبة، واستمرار الانقطاعات والتأخيرات في أنشطة التحصين.

وبيّن التقرير أن العام الماضي 2021م شهد 9 ملايين حالة إصابة بالحبة، و128 ألف حالة وفاة ، وتفشياً مدمراً واسعَ النطاق في 22 دولة في جميع الأقاليم.

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ووصف مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، الوضعَ بالخطير، حيث تمثِّل الحصبة أحدَ أكثر الفيروسات المعدية للإنسان، ويمكن الوقاية منها بالتطعيم, مؤكداً الحاجةَ إلى تغطية التلقيح بالحركتين بنسبة 95%؜ أو أكثر؛ لتكوين المناعة الجماعية وحماية المجتمعات.

وأوضح أن 81%؜ فقط من الأطفال يتلقَّون الجرعة الأولي من اللقاح، و71% يتلقون الجرعة الثانية، وهي أقل معدلات تطعيم ضد الحصبة منذ عام 2008م.

وشدَّد تيدروس أدهانوم على ضرورة وأهمية إعادة برامج التحصين إلى مسارها، وتلقيح كل الأطفال ضد الحصبة، والاستثمار في تعزيز مراقبة المرض كوسيلة لاكتشاف الفاشية بسرعة.

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