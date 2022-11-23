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مشهد يشرح الصدور.. حافلات تنقل طلاب من الكويت لحضور دورة «مهمات العلم» بالحرم النبوي
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مشهد يشرح الصدور.. حافلات تنقل طلاب من الكويت لحضور دورة «مهمات العلم» بالحرم النبوي

مشهد يشرح الصدور.. حافلات تنقل طلاب من الكويت لحضور دورة «مهمات العلم» بالحرم النبوي

مشهد يشرح الصدور.. حافلات تنقل طلاب من الكويت لحضور دورة «مهمات العلم» بالحرم النبوي
١٠:٤٣:٢٨ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يشرح الصدور لعدد من الحافلات التي تنقل طلبة علم من دولة الكويت لحضور دورة “برنامج مهمات العلم”، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي- المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وعلق ناشر الفيديو بالقول :” حافلات تنقل طلبة علم من الكويت إلى المدينة النبوية لحضور دورة برنامج مهمات العلم، لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبدالله العصيمي، نفع الله بالشيخ وطلابه”.

وتابع داعيًا بـ” الأجر والمثوبة لكل من سهّل هذه الدورة”، وسط دعوات واحتفاء الجميع، حيث وصف البعض بأنه مشهد مفرح يشرح الصدور.

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وبرنامج مهمات العلم، هو برنامج يتم فيه إقراء 15 متناً من أمهات المتون المحتاج إليها في البناء العلمي، بتوضيح مقاصدها الإجمالية ومعانيها الكلية، يقام خلال 8 أيام أدبار الصلاة -عدا الظهر -، في الإجازة الواقعة بين الفصلين الدراسيين، في المسجد النبوي بمدينة الرسول ﷺ.

الكلمات الدلالية:
الحرم النبوي دورة أمهات العلم طلاب الكويت مسجد النبي

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