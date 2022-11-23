الحكومة اليمنية تقر خططا عسكرية واستخباراتية لمواجهة اعتداءات الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي، عقد اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، عددا من القرارات في العسكرية والأمنية والاستخباراتية، لمواجهة التصعيد الإرهابي واستهداف مليشيا الحوثي للموانئ النفطية.

بعد استعراض خطط الوزارات

ووافقت الحكومة اليمنية، على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير، بناء على النقاشات والخطط المقدمة من الوزارات المعنية، حسب “سبأ”.

وتهدف القرارات اليمنية إلى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية”.

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تهديد السلام والتجارة العالمية

واعتبر مجلس الوزراء اليمني أن: “الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط اعلان حرب مفتوحة من المليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران، التي لم تتوقف اثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية”.

الحكومة تعي مسؤوليتها

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة تدرك أولوياتها، ولا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وأنها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين”.

إنهاء معاناة اليمنيين

وحمّل عبد الملك، مليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميها، كامل المسؤولية، عن العودة لأعمال العنف من جديد، مشددا على أن الحرب ستظل مستمرة لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا: “ليس لأننا نهوى الحروب فهم من فرض الحرب علينا، وهذه المعاناة لليمنيين لن تنتهي حتى يتم اقتلاع البنية الإرهابية لهذه المليشيا العنصرية”.

صمت المجتمع الدولي تجاه إيران

وانتقد مجلس الوزراء اليمني: “استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد مليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال والذي ساهم إضافة الى كونه تدخلا سافرا في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الامن الإقليمي والدولي للخطر”.

وشدد على أن: “أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكتب نهايتها بإصرارها على قتل اليمنيين جوعا وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية”.