هدد بقتل زملائه بالمدرسة.. اعتقال نجل وزيرة روسية

تواصل – وكالات:

أوقفت قوات الأمن الروسية، نجل وزيرة التنمية الرقمية في جمهورية تشوفاشيا الروسية، كريستينا مينينا، عقب ظهوره في مقطع فيديو يهدد فيه زملاءه بالمدرسة بإطلاق النار عليهم في العاصمة تشيبوكساري.

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مقاطع فيديو تتضمن مشاهد دموية

واتهم تلاميذ وأولياء الأمور بالمدرسة التي تنتمي إلى مدارس النخبة في العاصمة التشوفاشية، روبرت وهو طالب في الصف العاشر (15-16 عاما تقريبا)، بنشر عدة مقاطع فيديو بمشاهد دموية عبرت قناته على “تليجرام”، يهدد فيه بقتل زملائه يوم 25 نوفمبر، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وفي أعقاب ذلك، داهمت قوات إنفاذ القانون، شقة المراهق وقامت بتفتيشها، بعدما حاولت إدارة المدرسة بكل طريقة ممكنة التعتيم على المشكلة.

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مضبوطات في شقة الطالب

وعند مداهمة المنزل، عثر الضباط على قدح عليه صليب معقوف، وأدوات مائدة عليها رموز نازية. ولم يكن بحيازة المراهق أسلحة، فيما لا يزال الفحص جاريًا.

بينما منع أولياء الأمور حتى الآن أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة بسبب وجود هذا الطالب الخطر.