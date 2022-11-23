تعرف على أغلى دواء في العالم.. الجرعة الواحدة بـ 3.5 مليون دولار

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أعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية اعتماد ،دواء جديدا لعلاج مرض الهيموفيليا.

وأوضحت الهيئة، أن الدواء من إنتاج شركة “سي إس إل بيهرينغ”، ليصبح أغلى أدوية العالم، إذ تكلف الجرعة الواحدة اللازمة لعلاج المرض 3.5 مليون دولار.

هذا ويعتبر مرض الهيموفيليا من الاضطرابات الوراثية التي لا تسمح للدم بالتجلط بالشكل السليم، ما يعرض المريض لخطر النزيف بقوة دون سبب محدد أو في حالة الجروح، ويهدد حياته.

ويوضح الأطباء، أن دواء “Hemgenix”، والتي تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الأمريكية، قد نجح في تقليل عدد حالات النزيف المتوقعة لمرضى الهيموفيليا من نوع “بي” خلال العام الواحد بنسبة 54 بالمئة، كما سمحت لنحو 94 بالمئة من المرضى بوقف جرعات دواء أخرى يتم استعمالها بشكل دوري وتستخدم للسيطرة على المرض في الوقت الحالي.

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وأشارت السلطات الصحية الأمريكية، أن دواء “Hemgenix” الجيني يستخدم لمرة واحدة فقط.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة “لونكار إنسفتمنتس”، براد لونكار، في تصريحات لوكالة “بلومبرغ” إن الدواء سيكون ناجحا رغم السعر الأعلى من المتوقع، وذلك لأن الدواء الأدوية المستخدمة حاليا لعلاج المرض باهظة الثمن، كما أن مرضى الهيموفيليا يعيشون دائما في خوف من النزيف الذي يعانون منه.

وأوضح بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الإجراءات التي يتبعها المرضى لتجنب النزيف تقلل من جودة الحياة.

وأكد أن دواء “Hemgenix” يمثل تقدما مهما في إطار تطور العلاجات المبتكرة للمصابين بالمرض.

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