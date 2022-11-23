تعرف على خدمة فسوحات البنادق الهوائية عبر «أبشر»

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كشف الأمن العام، اليوم الأربعاء، مزايا خدمة فسوحات البنادق الهوائية عبر منصة أبشر.

وقال الأمن العام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عبر انفوجراف على “تويتر”، إن خدمة فسوحات البنادق الهوائية تمكن محالّ بيع الأسلحة من إتمام عملية فسح البنادق الهوائية.

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وتابع، موضحًا مميظات الخدمة كالتالي:

1- توفر الوقت والجهد على قطاع الأعمال.

2- تؤدي إلى أتمتة فسوحات البنادق الهوائية.

3- بناء قاعدة بيانات تيسر عملية المراجعة والتحليل.