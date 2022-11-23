الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على خدمة فسوحات البنادق الهوائية عبر «أبشر»
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تعرف على خدمة فسوحات البنادق الهوائية عبر «أبشر»

تعرف على خدمة فسوحات البنادق الهوائية عبر «أبشر»

تعرف على خدمة فسوحات البنادق الهوائية عبر «أبشر»
١٠:٣٢:٥٧ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الأمن العام، اليوم الأربعاء، مزايا خدمة فسوحات البنادق الهوائية عبر منصة أبشر.

وقال الأمن العام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عبر انفوجراف على “تويتر”، إن خدمة فسوحات البنادق الهوائية تمكن محالّ بيع الأسلحة من إتمام عملية فسح البنادق الهوائية.

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وتابع، موضحًا مميظات الخدمة كالتالي:

1-  توفر الوقت والجهد على قطاع الأعمال.

2- تؤدي إلى أتمتة فسوحات البنادق الهوائية.

3- بناء قاعدة بيانات تيسر عملية المراجعة والتحليل.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمن العام البنادق الهوائية السعودية اليوم

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