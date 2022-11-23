فيديو متداول.. عائلة برازيلة كاملة تعتنق الإسلام

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو، ظهر على منصات يوتيوب وتويتر وغيرها، بين دخول عائلة برازيلية كاملة، مكونة من ستة أفراد في دين الإسلام.

لا إكراه في الدين

وظهرت العائلة بأكملها في الفيديو القصير، بعد أن أعلنوا دخولهم في الإسلام، وهم أب وأم و4 أبناء (3 فتيات وولد)، وأعربت العائلة عن سعادتها بهذا القرار الذي اتخذوه بأكملهم بقناعة تامة، ودون إكراه من أحد.

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إعلان شهادة التوحيد

وأعلنت الأسرة البرازيلية شهادة التوحيد، وسط جمع من الحضور، الذين أبدوا سعادتهم وفرحتهم بدخول أسرة بأكملها في الإسلام، وقالت الأم إنه شعور تعجز عن وصفه، لكنها سعيدة بهذا القرار.

جاءوا لحضور مونديال قطر 2022

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو المتداول، مؤكدين أنه حديث جدا، وقد التقط خلال فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022” للعائلة البرازيلية التي حضرت بأكملها لمؤازرة منتخب بلادها، لكن “تواصل” لم تتحقق من وقت تصوير الفيديو.