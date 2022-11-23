الصحة: غدًا آخر موعد للتقديم في الوظائف.. التفاصيل والرابط

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أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات التقنية والإدارية، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم غدًا الخميس، وفقاً للمواعيد والتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

المدير التنفيذي المعاون للوقاية من العدوى ومكافحتها (الأطباء فقط)

الوصف الوظيفي

يضمن تحديد أحداث العدوى والتخلص منها في الوقت المناسب ويدعم تحليل بيانات العدوى المعقدة والاتجاهات لتحديد مبادرات التحسين.

يشرف على تطوير المستشفيات / المكونات ، وتنفيذ وتقييم خطط الوقاية / مكافحة العدوى الخاصة بهم ويساعد في تنسيق البرامج مع المجتمعات الأكبر.

تسهيل وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تحكم الوقاية من العدوى والأمراض المعدية ومكافحتها ، بالتعاون مع جميع المجالات.

يضمن السياسات والإجراءات الامتثال للمعايير / المتطلبات التنظيمية الحالية.

يعمل مع المستشفيات / مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحديد المناطق المعرضة للخطر سنويًا ويستخدم هذه المعلومات عند وضع أهداف الجودة السنوية للنظام / المستشفى.

يحدد تكتيكات النظام للوقاية من العدوى / السيطرة عليها ويراقب الأنشطة حول الإجراءات.

تقديم برنامج مكافحة العدوى المعتمد

تقييم تأثير جميع السياسات والخطط الحالية والجديدة على HAI ، وتقديم توصيات للتغيير

مواجهة عدم الامتثال للبروتوكولات والتوجيهات المحلية والوطنية المتعلقة بالوقاية من العدوى ومكافحتها ، إزالة التلوث ووصف مضادات الميكروبات والتنظيف

أبلغ عن HAI

المؤهلات والخبرة

الخبرة المطلوبة ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة مع مجلس الإدارة / ، بما في ذلك سنتان (2) في

مجلس إداري سعودي أو ما يعادلها في الطب الباطني /

زمالة الأمراض المعدية للأطفال

، خبرة لا تقل عن سنتين (2) في برنامج الوقاية من العدوى في مستشفى الرعاية الحادة

شهادة دولية أو وطنية في مكافحة العدوى

عن التجمع الصحي:

يهدف تجمع الرياض الصحي الأول إلى خلق شبكة متكاملة ومترابطة بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية، وتكمن خطة التجمع في المحافظة على صحة المواطن، أكثر من علاج المواطن، ومن هنا تكمن أهمية تنمية مراكز الرعاية الأولية – ويتكون التجمع الصحي الأول من عدد من المستشفيات وهي: مدينة الملك سعود الطبية – مستشفى الملك سلمان – مستشفى الإيمان – مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل – مستشفى النقاهة.

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم (اضغط هنا)