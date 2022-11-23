الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 10.. «منتخب الشواذ» يستفز العرب والداخلية تطبق الشرع في أرجنتينيين
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أهم 10.. «منتخب الشواذ» يستفز العرب والداخلية تطبق الشرع في أرجنتينيين

أهم 10.. «منتخب الشواذ» يستفز العرب والداخلية تطبق الشرع في أرجنتينيين

أهم 10.. «منتخب الشواذ» يستفز العرب والداخلية تطبق الشرع في أرجنتينيين
١٠:١٣:٥٠ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: غدًا صرف معاش المتقاعدين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم غدًا الخميس صرف معاش عملاء أنظمة التقاعد.. المزيد هنا

تطبيق حكم الشرع تعزيرًا في مقيمَيْن لارتكابهما هذا الجرم

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرِّبي مخدرات في منطقة المدينة المنورة فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

القبض على وافدتين تجريان عمليات الإجهاض داخل شقة سكنية بالرياض

ضبطت “صحة الرياض”، وافدتين مخالفتين تقومان بعمليات الإجهاض داخل شقة سكنية في جنوب الرياض.. المزيد هنا

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب.. وأوكرانيا ترحب

قرر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب على خلفية الحرب في أوكرانيا.. المزيد هنا

شاهد.. الأمن القطري يضبط مشجعًا بأغرب حيلة ماكرة لتمرير الخمور

تمكن أحد أفراد الأمن القطري المكلف بتأمين مداخل أحد الاستادات التي تشهد مبارايات كأس العالم، من كشف حيلة ماكرة وغريبة لأحد المشجعين الأجانب من إدخال الخمور إلى الملعب.. المزيد هنا

ينتشر بين الناس في توديع الميت «تقبيله قبل غلق الكفن عليه».. ما الحكم؟

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تقبيل الميت بعد تكفينه.. المزيد هنا

«خذلهم الله».. «منتخب الشواذ» يتصدر تريند المملكة بعد هزيمة ساحقة

تصدر هاشتاج ” منتخب الشواذ” التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، وذلك بعد هزيمة منتخب ألمانيا من نظيره الياباني بنتيجة ( 2-1).. المزيد هنا

منتخب الشواذ - المانيا - ترند

3 أنواع من الفواكه تقي من أعراض الشيخوخة

ينصح خبراء الصحة، بتناول بعض الفواكه للوقاية من أعراض الشيخوخة خاصة مع التقدم في العمر.. المزيد هنا

توضيح من المياه الوطنية بشأن نسبة ملوحة مياه الشرب

أوضحت شركة المياه الوطنية، أن نسبة الملوحة في مياه الشرب، هي  (574).. المزيد هنا

مياه الشرب - الملوحة -- المياه الوطنية

لبنان.. لحظة ضبط شحنة كوكايين قبل تهريبها والأمن يكشف الدولة المستهدفة

أعلنت السلطات اللبنانية، إحباط عملية تهريب كميّة من مخدر الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي.. المزيد هنا

قوى الامن الداخلي اللبناني
قوى الامن الداخلي اللبناني
الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تريند السعودية منتخب الشواذ نشرة تواصل

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