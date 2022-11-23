بعد تصويته «روسيا راعية للإرهاب».. «قراصنة» يخترقون موقع البرلمان الأوروبي

تواصل – وكالات:

ضرب قراصنة موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت في هجوم إلكتروني “متطور” الأربعاء، بعد وقت قصير من تصويته على اعتبار “روسيا دولة راعية للإرهاب”.

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شلّ الموقع الإلكتروني

وأعلن متحدث باسم البرلمان الأوروبي، أن موقع المؤسسة تعرض لهجوم سيبيراني، اليوم، بعد وقت قصير من تصويت أعضاء البرلمان وتصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب”.

وقال المتحدث جاومي دوش، عبر حسابه في “تويتر”، إن الهجوم أدى إلى شلّ الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مضيفًا أن “فرق البرلمان تعمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن”.

ويعتبر تصويت البرلمان خطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك. لكن في ذات الوقت فرض التكتل عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا في بيان على “تويتر”: “يتعرض (البرلمان الأوروبي) لهجوم إلكتروني معقد. أعلنت مجموعة موالية للكرملين مسؤوليتها. خبراء تكنولوجيا المعلومات لدينا يقاومون ذلك ويحمون أنظمتنا. (جاء) هذا بعد أن أعلنا أن روسيا دولة راعية للإرهاب”.

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هجوم إلكتروني معقد

وقالت إيفا كايلي، العضو اليوناني ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إن هناك مؤشرًا قويًا على أن “مجموعة كيلنت” الموالية لروسيا وراء الهجوم.

وأضاف “هذه معلوماتي لكنها تحت السيطرة. لقد قطع فقط الوصول الخارجي إلى موقع البرلمان على شبكة الإنترنت… ما لم تكن هناك هجمات إضافية نتوقع أن يعود ويمكن الوصول إليه قريبًا جدًا”.

وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية 494 مقابل 58، مع امتناع 44 عضوًا عن التصويت لقرار يعترف بروسيا كدولة راعية للإرهاب، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى “وضع الإطار القانوني المناسب والنظر في إضافة روسيا إلى القائمة”.