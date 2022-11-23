داخل الجامعة.. طلاب هندوس يعتدون على مسلمين (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الطلاب الهندوس المتطرفين، يعتدون بالضرب بوحشية على ثلاثة طلاب مسلمين، داخل مبنى كلية بهاجوان مهافير، في ولاية جوجارات الهندية.

لم يتدخل أحد

واستمر الاعتداء، حسب الفيديو، لحوالي 3 دقائق، دون أن يتدخل أحد من أمن الجامعة لفض الاشتباك، وفي غياب تام للقانون، مما يظهر الوجه القبيح للعنصرية المقيتة للهندوس، الذين يمثلهم الحزب الحاكم في الهند.

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اقتلوا المسلمين وسنخرجكم بكفالة

لم يكتف جيان ديف أهوجا السياسي البارز في الحزب الحاكم بالهند، بالتحريض على القتل بل اعترف بقتل خمسة من المسلمين، مؤكدًا أنهم (الحزب) سيخرجون من يرتكبون جرائم قتل ضد المسلمين بكفالة.

يقول في الفيديو المتداول في وقت سابق :” لقد أعطيت العمال الضوء الأخضر لقتل كل من يتورط في ذبح الأبقار .. سنقوم بتبرئتكم وسنطلق سراحكم عن طريق كفالة”.

وحسب وسائل إعلام هندية فإن “أهوجا” كان يتحدث عن الهندي المسلم ركبر خان (28 عامًا) عام 2017، وكذلك بهلو خان (55 عامًا) عام 2018، حيث كانا يعملان في تجارة الألبان، وكانا ينقلان الماشية عندما تعرضا للتنكيل والقتل.

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