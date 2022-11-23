«مُحرمين مقبلين».. وفاة عائلة في حادث مروع وهم في طريقهم لأداء العمرة

تواصل- فريق التحرير:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات متخصصة بنشر أخبار منطقة المدينة المنورة، بخبر عن وفاة عائلة أثناء توجههم لأداء العمرة في مكة المكرمة.

وحسب حساب “أخبار منطقة المدينة المنورة”، ومغردين آخرين، فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى، أحد المواطنين، ووالدته وزوجة والده وجدته، في حادث مروري مروع.

وأكدت الحسابات، أنهم كانوا محرمين متجهين لـ مكة المكرمة لأداء العمرة، بعد انتهاء والدته وزوجة والده من عدة وفاة والده – رحمه الله-.

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وأثار الخبر موجة صدمة وحزن بين الجميع، داعين لهم بالرحمة والمغفرة وأن يكتب الله لهم أجر عمرتهم التي كانوا في طريقهم لأدائها.