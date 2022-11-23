الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل نقل ملكية المركبة يلغي تفويض القيادة؟ المرور يجيب
طلاب بالمملكة يبتكرون «روبوت» يترجم الكلام إلى لغة الإشارة (فيديو)
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة فعلوا هذا الأمر وتكشف جنسياتهم
«مُحرمين مقبلين».. وفاة عائلة في حادث مروع وهم في طريقهم لأداء العمرة
«ماسك» يصدر قرارات مفاجئة بعد أول اجتماع له مع موظفي «تويتر»
بالفيديو.. جريان سيول وادي ضهياء بمكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل نقل ملكية المركبة يلغي تفويض القيادة؟ المرور يجيب

هل نقل ملكية المركبة يلغي تفويض القيادة؟ المرور يجيب

هل نقل ملكية المركبة يلغي تفويض القيادة؟ المرور يجيب
٠٩:٠٥:٠٠ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه عند نقل ملكية المركبة لمالك جديد يتم إلغاء المفوضين السابقين.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن موقف حالة التفويض بعد نقل ملكية المركبة.

وأجاب المرور بقوله:  “مرحباً بك، بعد نقل ملكية المركبة لمالك جديد يتم إلغاء المفوضين والمستخدم الفعلي للمالك السابق”.

اقرأ ايضا:

المرور يضبط قائد شاحنة يقود بسرعة عالية ويراوغ بين المركبات

وفي وقت سابق، طالبت الإدارة العامة للمرور بسرعة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات، وذلك من خلال منصة أبشر.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن خدمات المرور تمكن الأفراد من إسقاط المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية، وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م.

* مزايا الخدمة

1 – إسقاط المركبة من السجلات فورًا.

2 – لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

3 – تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

4 – تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

* طريقة الوصول إلى الخدمة

1 – الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة في منصة أبشر.

2 – استعراض المراكز المعتمدة.

3 – التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات.

4 – إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

هذه المخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال

في الوقت نفسه، حذرت الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبة داخل نفق مظلم، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تتراوح عقوبتها ما بين 500 إلى 900 ريال.

اقرأ ايضا:

«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»

الكلمات الدلالية:
المرور تفويض القيادة ملكية المركبة نقل ملكية المركبة

مواد ذات صلة

المزيد
نجران.. عمالة تحوِّل “مساجد الطرق” إلى “مطاعم”

نجران.. عمالة تحوِّل “مساجد الطرق” إلى “مطاعم”

١١:٠٦ ص، الأحد، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤
«العناني»: ترامب يريد الخروج من المنطقة العربية وتركها لروسيا

«العناني»: ترامب يريد الخروج من المنطقة العربية وتركها لروسيا

١٢:٥٩ ص، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠١٧
جدة.. مرض القاضي يؤجل الحكم على الوزير المتهم بالتزوير

جدة.. مرض القاضي يؤجل الحكم على الوزير المتهم بالتزوير

١٠:١٢ ص، الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥
5 نصائح لتغذية الأطفال القادرين على الصوم في رمضان

5 نصائح لتغذية الأطفال القادرين على الصوم في رمضان

١٠:٤٥ م، الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *