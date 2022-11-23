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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة فعلوا هذا الأمر وتكشف جنسياتهم
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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة فعلوا هذا الأمر وتكشف جنسياتهم

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة فعلوا هذا الأمر وتكشف جنسياتهم

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة فعلوا هذا الأمر وتكشف جنسياتهم
٠٩:٠١:١٢ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مخالفًا لنظام البيئة، (7) مواطنين، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، لنقلهم وبيعهم أكثر من (24) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة نقل أو بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأمن البيئي القوات الخاصة مخالفين نظام البيئة

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