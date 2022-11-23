طلاب بالمملكة يبتكرون «روبوت» يترجم الكلام إلى لغة الإشارة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نجح طلاب بجامعة الملك سعود في ابتكار روبوت يحول الكلام إلى لغة الإشارة، وهو اختراع من شأنه أن يسهل التواصل مع الشخص الأبكم.

ويعرض الروبوت – الذي تم تصميمه تحت إشراف الدكتور منصور محمد سليمان، ومركز الروبوتات الذكية والأبحاث – في جناح جامعة الملك سعود بمنتدى الشركات المستدامة الذي يستمر في الرياض لمدة يومين.

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حلقة وصل بين المتكلم والأصم

وشرح مهند العنيزي، الطالب بكلية الحاسب الآلي، كيفية عمل الروبوت، حيث قام زميل له بتوجيه التحية له “السلام عليكم، كيف الحال؟”، وترجمها الروبوت على الفرر للغة الإشارة.

وقال إن الروبوت هو عبارة عن حلقة وصل بين المتكلم والأصم، ويمكن أن تشطبق الفكرة في الدوائر الحكومية، من خلال القيام بنقل لغة الإشارة بين الشخص الأبكم والموظفين.

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المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت

وشاركت المملكة مؤخرًا في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO بثمانية فرق – وهي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركات المملكة في نهائيات الأولمبياد- نافست فيها 365 فريقًا من 73 دولة حول العالم.

وحصلت على المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم كإنجاز جديد تحققه المملكة في هذه البطولة، بالإضافة إلى المركز الـ 7 في فئة رياضة الروبوت، والمركز الـ 11 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة المتوسط، متقدمةً 7 مراكز عن تصنيفها في مشاركتها السابقة.