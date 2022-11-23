بالفيديو.. جريان سيول وادي ضهياء بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان السيول بوادي ضهياء بمنطقة مكة المكرمة.

ووثق المقطع، جريان السيول بوادي ضهياء بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرا أيضا:

خبير طقس: يا أهل «جدة وينبع» أبشروا بالأمطار والأيام الجميلة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية .

اقرأ أيضا:

شاهد.. جريان السيول نتيجة أمطار تهامة الباحة والبيضا في تبوك