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«ماسك» يصدر قرارات مفاجئة بعد أول اجتماع له مع موظفي «تويتر»
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«ماسك» يصدر قرارات مفاجئة بعد أول اجتماع له مع موظفي «تويتر»

«ماسك» يصدر قرارات مفاجئة بعد أول اجتماع له مع موظفي «تويتر»

«ماسك» يصدر قرارات مفاجئة بعد أول اجتماع له مع موظفي «تويتر»
٠٨:٢٦:٢٧ م، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجميع بقرار غريب بعد أقل من 48 ساعة من انتهاء أول اجتماع له مع موظفي “تويتر” بعد أن آلت ملكية الشركة إليه.

وقرر “ماسك” إعادة فتح باب التوظيف مرة أخرى، بعدما قام بإقالة ما يقرب من ثلثي القوى العاملة البالغ عددها  7500 عامل ، حيث أصبحت بعد تولي ماسك، وفي غضون ثلاثة أسابيع من توليه زمام الأمور، بـها 2700 موظف فقط.

وفقا لتقرير موقع “The Verge” التقني، أصدر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” مجموعة من القرارات المهمة خلال اجتماع شامل له مع العاملين في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” .

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وتابع الموقع، أنه أعلن خلالها أن الشركة انتهت من عمليات الإقالة وبدأت صفحة جديدة من حياتها مع فتح باب التوظيف لمجموعة جديدة من المهندسين وموظفي المبيعات.

وأضاف إيلون ماسك، خلال اجتماعه الأول كرئيس تنفيذي لشركة تويتر، أنه يشجع الموظفين الباقين على ترشيح اسمين جديدين للانضمام لـ تويتر، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة حضرت الاجتماع.

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