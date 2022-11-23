تصريحات بوريس جونسون عن أوكرانيا تثير غضب ألمانيا.. ماذا قال؟

تواصل – وكالات:

علقت برلين، اليوم، على تصريحات نسبت لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، حول تعامل أوروبا مع الحرب الروسية الأوكرانية، منذ الأيام الأولى.

ألمانيا رغبت في هزيمة أوكرانيا

وقال جونسون، خلال لقاء أجرته شبكة “CNN البرتغال” إن فرنسا كانت في “حالة إنكار” بشأن احتمال شن حرب روسية على أوكرانيا، متهما في الوقت نفسه، حكومة برلين أنها فضلت في البداية “هزيمة عسكرية أوكرانية سريعة”، على صراع طويل الأمد.

وذكر جونسون أن مواقف الدول الغربية اختلفت على نطاق واسع قبل شن موسكو حربها الشاملة على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وزعم جونسون أن: “وجهة النظر الألمانية في مرحلة ما كانت أنه إذا حدث ذلك، وهو ما سيكون كارثة، إذا سيكون من الأفضل للمسألة برمتها أن تنتهي سريعا، ولأوكرانيا الهزيمة”.

وتابع: “لم أستطع دعم ذلك، اعتقدت أنها طريقة كارثية للنظر إلى الأمر. لكني يمكنني فهم لماذا فكروا وشعروا بذلك”.

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ألمانيا: تصريحات جونسون “هراء مطلق”

رفضت الحكومة الألمانية، اليوم، مزاعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بأن برلين أرادت في البداية أن “تنهار” أوكرانيا سريعاً في أعقاب العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن ما قاله بوريس جونسون: “هراء مطلق”، وأضاف: “نحن نعلم أن رئيس الوزراء السابق المُسلي لديه دائماً علاقته الخاصة مع الحقيقة”.

واستشهد المتحدث بالتأييد القوي للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أوكرانيا، للدلالة عن دعم برلين لكييف،في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 27 فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب. وتابع زايبرت: “على هذا النحو، أعتقد أن الحقائق تتحدث ضد التلميح الذي سمعته في هذه المقابلة”.